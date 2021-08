Calciomercato Lazio: conferme per Zaccagni, Kostic attende

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha salutato Correa e ora è alla ricerca del suo sostituto. Maurizio Sarri ha bisogno di un esterno di attacco che si adatti bene alle esigenze del suo 4-3-3 e nei giorni scorsi è emerso anche il nome di Mattia Zaccagni. L'interesse per il nuovo numero 10 del Verona, riporta la rassegna stampa di Radiosei, trova conferme. L'italiano ha il contratto in scadenza nel 2022 e non rinnoverà, per il club sarebbe un peccato perderlo a zero l'anno prossimo. I biancocelesti ci pensano, Lotito ha pronta l'offerta da circa 15 milioni (al massimo) che potrebbe sbloccare l'affare.

KOSTIC - Non solo Zaccagni, new entry nei piani della Lazio, ma anche Kostic resta un nome più che mai vivo. L'esterno dell'Eintracht attende la chiamata biancoceleste da settimane. La società biancoceleste non ha tesserato Kamenovic in attesa di capire su quale giocatore puntare e il serbo è uno dei profili che il club segue da più tempo. Oltre a lui nelle ultime ore si è parlato anche di Gakpo, classe '99 del PSV Eindhoven. Sono le ultime giornate di mercato e la Lazio dovrà decidere su chi puntare.