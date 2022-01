DIRETTA - Calciomercato Lazio, si passa per Muriqi: spuntano Gabbiadini e Keita

DIRETTA CALCIOMERCATO LAZIO - L'indice di liquidità sta facendo il suo corso. La Lazio deve prima vendere per poi acquistare. Ecco che qualcosa si inizia a muovere, Vavro ceduto in prestito al Copenhagen, Escalante all'Alaves, Lukaku al Vicenza: adesso il rebus Muriqi. Per l'attaccante kosovaro c'è il Saint-Etienne che ha messo sul tavolo un'offerta con Muriqi che ha scartato la proposta per via dell'ingaggio. Su di lui rimangono delle pretendenti nascoste tra Francia e Inghilterra. Serve una sua cessione affinché si possa lavorare sul mercato in entrata. Il Valencia ha offerto a Patric due anni e mezzo di contratto con lo spagnolo che ha immediatamente detto di sì, blindato però da Sarri. Guardando invece sul fronte acquisti la Lazio è di fronte ad un bivio: tesserare Kamenovic oppure puntare tutto su Casale del Verona: ottimo jolly difensivo. Come sottolinea invece la rassegna stampa di Radiosei, gli ultimi nomi sul taccuino dei biancocelesti sono quelli di Gabbiadini e Keita Balde. Il centravanti della Sampdoria è un pupillo di Sarri, mentre per Keita si tratterebbe di un vero e proprio ritorno. Nelle ultime ore invece, si è parlato anche di uno spunto per il ruolo del centravanti con il 19enne Ryan Bakayoko del Montpiller, ma anche i profili di Orsolini e Lasagna potrebbero essere dei nomi allettanti per le richieste del tecnico della Lazio. Per Strakosha non ci sono margini di rinnovo ed ecco che per la porta sono tre i candidati al momento più seri. Si tratta di Cragno, 27 anni del Cagliari, e di Vicario, 25 anni, sempre di proprietà dei sardi ma in prestito all’Empoli, che in estate verserà 10 milioni per acquistarne l’intero cartellino. Più defilato invece Meret del Napoli. Si ragiona in questo senso, accelerare i tempi per la cessione di Muriqi e far approdare alla corte di Sarri almeno due acquisti. I tempi stringono, Lotito vuole azionare la macchina della rivoluzione.