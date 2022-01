UFFICIALE - Calciomercato Lazio, Vavro in prestito al Copenaghen: il comunicato

AGGIORNAMENTO ORE 12 - Denis Vavro è ufficialmente un nuovo calciatore del Copenaghen. Il calciatore torna in Danimarca con il club scandinavo che ha ufficializzato il ritorno con un comunicato: "Denis Vavro torna al Copenaghen in prestito per la stagione primaverile, che include un'opzione per riscattarlo dalla SS Lazio". I leoni hanno accolto sui social il centrale con un video intitolato "He's back" con tutte le gesta del difensore con la maglia danese.

Sul sito della società il direttore sportivo e l'allenatore hanno parlato del ritorno del centrale. "Penso che tutti quelli che hanno seguito la Superliga conoscano le qualità di Denis e non sorprende che la Lazio abbia pagato molto per lui", afferma il direttore sportivo dell'FCK Peter Christiansen. "E' un difensore combattivo, forte, veloce e intransigente, ma anche le sue capacità tecniche sono davvero solide. Con l'arrivo di Denis ci siamo assicurati un giocatore di qualità che conosce intimamente il club, la città e i tifosi, il che facilita l'integrazione. Lo stesso Denis ha mostrato una grande voglia di tornare a Copenaghen e sappiamo che è appassionato di vincere le partite con noi, quindi siamo contenti dell'accordo con lui". Per l'allenatore del Copenaghen Jess Thorup, l'arrivo di Vavro è una gradita aggiunta alla rosa: "La nostra difesa è stata davvero forte in autunno, dove abbiamo subito pochissimi gol sia in campionato che in Europa, ma dobbiamo essere ancora migliori e sviluppare ulteriormente anche questo aspetto del nostro gioco. Qui dobbiamo avere più qualità e maggiore competizione in tutte i ruoli e Denis ci darà sicuramente una spinta. È davvero bravo nell'uno contro uno, forte nel gioco aereo e ha una spiccata mentalità vincente, che si adatta bene a un club come il nostro. Non vediamo l'ora di riaverlo in maglia bianca". Il giocatore ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo il ritorno nella capitale danese (clicca qui per le dichiarazioni complete).



CALCIOMERCATO LAZIO - Denis Vavro è partito alla volta della Danimarca. Il calciatore è a un passo dal ritorno al Copenaghen, squadra da cui la Lazio lo aveva prelevato nell'estate del 2019. Il difensore si è imbarcato su un volo partito da Fiumicino questa mattina alle 6:30 e che è atterrato nella capitale danese poco prima delle 9. Il giocatore slovacco adesso si sottoporrà alle visite mediche del caso e si aspetta poi l'ufficialità. Il giocatore torna in Danimarca con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 7.5 milioni di euro. La fidanzata Tamara ha salutato la città sui social. L'avventura del centrale all'ombra del Colosseo è ai titoli di coda.

