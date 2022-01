Calciomercato Lazio, dalla Francia: "Occhio a Bakayoko del Montpellier"

Nonostante il mercato in entrata sia ancora bloccato dall'indice di liquidità, la Lazio non smette di cercare profili in vista dell'attuale e delle prossime sessioni di calciomercato. Per questo, riporta il portale francese FootMercato, l'occhio degli osservatori biancocelesti si sarebbe soffermato su Ryan Bakayoko, diciannovenne centravanti del Montpellier. La stagione, vissuta tra le fila della formazione B degli occitani, è stata convincente, sia dal punto di vista realizzativo sia per gli ulteriori passi in avanti mostrati dal ragazzo. Nipote dell'ex Everton e Marsiglia Ibrahima Bakayoko, è attualmente in scadenza di contratto. Su di lui, oltre alla Lazio, anche il Brighton: entrambi i club sarebbero fiduciosi di poter mettere a segno un affare a parametro zero.

