DIRETTA - Calciomercato Lazio, tutto su Brandt e Basic: la situazione

La Lazio continua a lavorare sul mercato. Sono quattro in realtà i nuovi acquisti biancocelesti anche se a causa dell'indice di liquidità ancora non possono essere ufficializzati. Per questo la società ha bisogno di una cessione che possa portare un tesoretto e sblocchi definitivamente il calciomercato. Per quanto riguarda le cessioni, oltre al calciatori che non faranno parte del progetto Sarri, l'indiziato numero uno è Correa. L'argentino è il big che può essere sacrificato per avere poi dei soldi da reinvestire per altre operazioni che ora sono in stand-by. La pista che portava al Psg si sta raffreddando giorno dopo giorno, non è stata infatti trovata la quadra per lo scambio con Sarabia. Intanto i sondaggi sono arrivati anche da parte dell'Atletico Madrid, del Tottenham e dell' Arsenal.

BASIC E BRANDT - Per quanto riguarda gli acquisti i nomi sono quelli di Basic e Brandt. Per il croato si attende solo la chiusura dell'affare: la Lazio ha infatti messo sul piatto la sua offerta e atteso che il club cambiasse proprietà per l'assalto finale. L'altro gioiello che la Lazio vorrebbe portare alla corte di Sarri è Brandt del Borussia Dortmund. I tedeschi chiedono 25 milioni e Lotito spera di poter chiudere con la formula de prestito con diritto di riscatto. In alternativa è tornato in auge il nome di Callejon: ha esperienza, conosce a memoria i dettami di Sarri ed è in scadenza con la Fiorentina nel 2022.

LUIS ALBERTO - Il caso legato a Luis Alberto sembra invece essere rientrato, a meno di un'offerta di 50-60 milioni lo spagnolo non si sposterà da Roma. Milan, Atletico Madrid e Villarreal non sono disposte a spendere tanto soprattutto in questo mercato al ribasso a causa del Covid.

