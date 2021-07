Calciomercato Lazio, prende quota la pista Callejon: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - "Callejon è un giocatore perfetto, ordinato, rendimento costante, ci si può fare affidamento, determinante per gli equilibri della squadra". Maurizio Sarri parlava così, poco più di due settimane fa, di Josè Maria Callejon. Lo spagnolo è uno dei fedelissimi del neo tecnico biancoceleste. A Napoli, con il toscano in panchina, l'ex numero sette ha dato il meglio di sé diventando una vera spina nel fianco delle difese avversarie. Sarri sogna di tornare ad allenarlo e la Lazio starebbe provando ad accontentare il mister. Come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, il club biancoceleste avrebbe pensato a lui come rinforzo per le corsie esterne. L'iberico andrebbe ad aggiungersi a Felipe Anderson costituendo una coppia di ali di sicura affidabilità. In questo modo la fascia destra sarebbe a posto e ci si potrebbe concentrare sull'out mancino dove molto dipenderà da Joaquin Correa. Lazio al lavoro per provare a chiudere per Callejon che la Fiorentina lascerebbe partire anche per alleggerirsi di un ingaggio importante. Da studiare la formula visto che il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2022. Non è la prima volta che l'attaccante di Motril viene accostato alla società capitolina. Già l'estate scorsa la sua candidatura era rimbalzata, ma poi l'affare non era decollato. Un mese fa, invece, il suo nome era emerso come una delle prime richieste del mister alla società. L'agente allora disse che non era il momento di parlarne, diverso è il discorso ora quando l'affare sta entrando nel vivo.

Pubblicato il 21/07

