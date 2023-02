DIRETTA - Lazio, intitolazione del 'Parco Umberto Lenzini': presente anche Patric - FT&VD

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORANENTO ORE 16.48 - Patric racconta l'emozione di rapporesentare la Lazio in un evento così significativo: "Un piacere essere qui in un giorno così importante..." QUI PER IL VIDEO

AGGIORNAMENTO 16.45 - Svelata la targa che testimonia la dedica del parco a Umberto Lenzini. QUI PER IL VIDEO

AGGIORNAMENTO 16.39 - Roberto Gualtieri annuncia l'intitolazione della via ad una figura estremamente importante per la storia della Lazio e per la città di Roma: "Oggi saniamo questa ferita, dando il contributo meritato a una leggenda del popolo della Lazio e della città di Roma, a cui ha dato tanto e che ha segnato pagine per tutti gli sportivi straordinarie. Lui prese la Lazio nel momento peggiore e con intuizioni straordinarie creò un team straordinario e che ebbe una qualità tecnica e di gruppo. Sono pagine scolpite nella storia della città e tramandate di padre in figlio, per noi è doveroso rendere questo omaggio. La città deve guardare avanti, ma senza dimenticare le sue pagine migliori. Una città che deve essere comunità. Questo parco è in una zona che deve tanto al Lenzini imprenditore ed è un parco che dimostra quello che questa città deve fare, deve essere aperta la territorio. Roma è bellezza, memoria e futuro".

AGGIORNAMENTO 16.31 - Parole d'affetto anche da parte di Giancarlo Oddi: "Oggi avrebbe dovuto parlare Pino Wilson di Lenzini, lui era il capitano e sapeva parlare davanti alla gente. Lui era un padre, era generosissimo con noi e con i tifosi. Una persona buona che col calcio di oggi non c'entra niente. Lui arrivava prima della partita, tirava i rigori a Pulici: se segnava per lui vincevamo, altrimenti sarebbe stata dura. Sono felicissimo di questa targa, perché se la merita".

AGGIORNAMENTO 16.29 - Anche Maurizio Manzini, storico team manager della Lazio presente all'evento, ha voluto ricordare Umberto Lenzini: "Lenzini a me suscita la parola "generosità". Qui c'è qualcuno di quelli che portava col pullman in trasferta. Lui si fermava, offriva un pranzo a gente qualunque e la portava allo Stadio. Lui amava la gente laziale e passare del tempo con loro. Lo faceva per affetto".

AGGIORNAMENTO 16.25 - Prende la parola Alessandro Onorato, nuovo assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport: "Era un po' assurdo che un presidente mitologico di uno Scudetto insperato non avesse un riconoscimento. Il nostro obiettivo è ricordare il più alto senso del valore dello sport. Chi ama il calcio non può essersi innamorato di un'impresa eroica, in un momento in cui si viveva lo strapotere del Nord. Parliamo di una figura che si è fatta da sola, amava il pallone e un calcio che oggi non c'è più, in cui i soldi si mettevano e si perdevano per amore della maglia. Bello vedere volti di quegli anni, una famiglia. Oggi siamo qui per ricordare Lenzini, presto intitoleremo il laghetto di Tor di Quinto a Wilson. È importante che questa città abbia radici forti".

AGGIORNAMENTO 16.05 - È arrivato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il quale ha assistito a un breve concerto dell'orchestra giovanile dell'Istituto A. Rosmini. A breve prenderà parola nel corso della cerimonia.

Presidente del primo Scudetto della Lazio, storica figura della storia biancoceleste e punto di riferimento della celebre 'Banda Maestrelli'. Oggi presso il parco in Via Vezio Crisafulli, alle ore 16.00, avverrà la cerimonia di intitolazione del suddetto parco a Umberto Lenzini, nel giorno del trentaseiesimo anniversario della sua morte.