DIRETTA - Memorial Daniel Guerini: si apre la seconda giornata del torneo

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 - Al via anche il secondo incontro: stavolta tocca a Lazio e Torino.

AGGIORNAMENTO ORE 10.57 - Termina la prima sfida con la vittoria dei toscani per 1-0.

AGGIORNAMENTO ORE 9.34 - Prende il via il primo match di giornata: A.S. Roma contro Fiorentina.

Buongiorno e benvenuti alla diretta del Memorial Daniel Guerini, evento organizzato dalla famiglia di "Guero" da Alberto Aquilani, suo mister durante l'esperienza alla Fiorentina. Quella di oggi sarà una giornata piena di emozioni e ricca di sfide: il fischio d'inizio del primo match tra A.S. Roma e Fiorentina è alle ore 9.30. Oggi si scoprirà quali squadre saranno riuscite a qualificarsi per la finale e quali si batteranno per il terzo e quarto posto.