Diritti tv, domani potrebbe essere il giorno decisivo: DAZN in vantaggio su Sky

Dopo settimane di assemblee e schermaglie, domani potrebbe essere il giorno decisivo per quanto riguarda l'assegnazione dei diritti tv. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, le offerte di Sky e DAZN scadranno lunedì prossimo e se non si arrivasse ad una conclusione bisognerebbe indire un nuovo bando e attendere nuove offerte (più basse), eventualità che i club vogliono evitare. La proposta di DAZN per un valore di 840 milioni di euro sembra essere la più convincente, con dieci club già apertamente schierati a suo favore: si tratta di Atalanta, Fiorentina, Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese. Le altre società si sono finora astenute per strategia o per cercare di comporre la situazione, che sul fronte Sky continua ad essere incandescente: l'offerta della pay tv è ferma a 750 milioni ma per la Lega Serie A è inammissibile, questione su cui Sky sta dando battaglia e su cui è pronta a farlo anche in sede legale, qualora l'assemblea non la discutesse. Il clima è ancora certamente teso, domani potrebbe essere una giornata decisiva.