Diritti Tv, è guerra tra Sky e De Laurentiis: niente telecronisti al San Paolo

Non è destinata a cessare a breve la diatriba per i diritti Tv della Serie A. Anzi, pare che si sia arrivata ad una vera guerra fredda fra le parti, con protagonista il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Il patron partenopeo, a fronte del non pagamento dell'ultima rata di Sky, avrebbe minacciato più volte di staccare il segnale in modo tale da non permettere la trasmissione delle partite. Difficile che questa opzione si possa concretizzare, ma il broadcaster ha già pronta la controffensiva: secondo il Fatto Quotidiano l'emittente televisiva non invierà più i telecronisti al San Paolo, se non per i big match.