Djuric stende il Genoa, primo successo per la Salernitana

Primo successo in Serie A per la Salernitana di Fabrizio Castori. I granata hanno superato all'Arechi il Genoa grazie alla rete di Djuric nella ripresa. Per i campani si tratta della prima vittoria stagionale che permette alla Salernitana di salire a quota quattro e di abbandonare l'ultima posizione in classifica dove si trova il fanalino di coda Cagliari, fermo a tre.