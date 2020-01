Elezioni suppletive Napoli, Lotito candidato con il centrodestra?

Si svolgeranno il 23 febbraio le Elezioni suppletive al Senato per il Collegio 7 di Napoli. Tra Roma e il capoluogo campano, il centrodestra sta decidendo con calma il candidato. La deadline per presentare l'elenco completo è lunedì 20 gennaio e ancora molti sono i nomi in bilico. Salvatore Guangi resta il favorito, ma non è l'unico della lista. Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, tra i papabili c'è anche Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, candidato al Senato due anni fa, potrebbe essere la mossa giusta per il centrodestra che arriva da favorito. Rispetto al 2018 il Movimento Cinque Stelle ha perso molti consensi e la scelta del candidato è fondamentale. Il patron biancoceleste resta in attesa di una chiamata che potrebbe arrivare nelle prossime ore

