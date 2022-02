Empoli-Cagliari, Cutrone a Cragno: “Balbuziente di merda”. Poi le scuse - VIDEO

Patrick Cutrone è finito al centro delle critiche in questa domenica a causa di un labiale non esattamente elegante. Poco dopo essere stato sostituito nel match interno contro il Cagliari, l'attaccante dell'Empoli è stato inchiodato da una telecamera che ha ripreso un insulto rivolto ad Alessio Cragno: "Cazzo di balbuziente di merda”, le parole dell'ex Milan che offendono un difetto di pronuncia dell’estremo difensore cagliaritano. I due calciatori si sono poi sentiti privatamente, con l’attaccante dei toscani che si è voluto scusare personalmente Cragno per essersi lasciato scappare qualche parola di troppo.