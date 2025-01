Empoli, D'Aversa: "Fazzini ha mostrato perplessità e non convinzione per domani"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024

Roberto D’Aversa ha parlato nella sala stampa Antonio Bassi del Carlo Castellani Computer Gross Arena alla vigilia della sfida di domani contro il Venezia. Tra i temi trattati anche la questione Jacopo Fazzini, fortemente accostato alla Lazio. Ecco le parole del tecnico:

"Fazzini? Jacopo non è convocato perché questa mattina e durante la settimana ha mostrato perplessità e non convinzione per la partita di domani. Per questo si è deciso con la società di non convocarlo anche per sua stessa volontà. Per quanto mi riguarda ho bisogno di calciatori che siano convinti per ottenere un risultato positivo a Venezia. Chiaro che questa decisione comporta una difficoltà numerica ma nel girone di andata abbiamo dimostrato di poter sopperire”.