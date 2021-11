Empoli - Fiorentina, Zurkowski si infortuna a causa di un...tombino!

Ha dell'incredibile quanto accaduto al calciatore dell'Empoli Zurkowski nel primo tempo del match del Castellani contro la Fiorentina. Il calciatore infatti è stato costretto a lasciare il campo per infortunio dopo essere scivolato su un tombino presente oltre la linea di fondo dello stadio. Zurkowski non è infatti riuscito a fermarsi in tempo cadendo rovinosamente, ha provato poi a rimanere in campo ma alla fine Andreazzoli è stato costretto a sostituirlo.

