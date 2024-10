Empoli, Grassi pensa ancora alla Lazio: "Non ci è andata giù"

Nell'ultima giornata di campionato prima della sosta, l'Empoli, contro la Lazio, ha perso la sua prima partita in stagione. Dopo il vantaggio di Esposito, i biancocelesti hanno ribaltato il punteggio grazie alle reti di Zaccagni prima e di Pedro poi. Intervistato da Il Tirreno, Alberto Grassi, capitano degli azzurri, è tornato a parlare proprio della sconfitta. Ecco cosa ha detto: "La sconfitta contro la Lazio? Non ci è ancora andata giù soprattutto per come è arrivata. Da una parte se le sconfitte vengono così dico che non è male, ma la verità è che anche se abbiamo fatto una buona partita potevamo farla meglio. Ci è mancato l’ultimo passaggio in alcune occasioni in cui dovevamo chiuderla, poi alcune decisioni non favorevoli hanno portato al passo falso".