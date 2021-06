Empoli, il presidente Corsi: "Dionisi non ha ancora firmato il rinnovo, sono sorpreso"

Che sia stato solo un colloquio conoscitivo o meno l'unica certezza è che l'allenatore dell'Empoli Dionisi non ha ancora firmato nessun rinnovo con il club che proprio quest'anno dopo una cavalcata vincente è approdato in Serie A. A tal proposito è intervenuto proprio il presidente del club Fabrizio Corsi: "Ancora non abbiamo raggiunto un accordo con il nostro allenatore Dionisi, sono sorpreso", queste le sue parole ai microfoni di TgrRai Toscana.

