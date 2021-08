Empoli - Lazio, Andreazzoli: "Il secondo tempo l’ho visto solo verso Reina..."

Andreazzoli a Sky dopo Empoli-Lazio 1-3: "Sapevamo che dovevamo soffrire, ma siamo stati bravi a fare quello che dovevamo. Il rigore ce lo siamo fatti da solo, abbiamo preso palo e traversa, un salvataggio sulla linea, abbiamo tirato il doppio e c’è stata la reazione nel secondo tempo. Non so se la Lazio ha vinto per malizia o esperienza, forse un mix, i numeri dicono comunque tanto, io il secondo tempo l’ho visto verso sinistra e non verso destra. Se contro una Lazio come quella di questa sera, che ha grande qualità, non rischi e osi, finisce peggio di così. La squadra deve esprimersi così, se no paghi contro queste squadre".

L'allenatore dell'Empoli ha poi aggiunto su DAZN: "Noi siamo soddisfatti della gara fatta contro una squadra forte che aveva le idee chiare. Anche noi sapevamo come fare e lo abbiamo fatto per alcuni tratti. La serata non è stata favorevole per i numeri. Fare questa prestazione contro una squadra del genere ti fa vedere il bicchiere mezzo pieno. Non abbiamo mollato e sono soddisfatto dei miei, gliel'ho detto negli spogliatoi. Possiamo essere ottimisti. Sul gol di Lazzari si poteva fare di più, ma bisogna riconoscere che quando parte è quasi imprendibile, ma la sua giocata va interpretata. Il rigore è stato il vero infortunio della serata che ha condizionato il resto. La costruzione di una mentalità passa anche attraverso queste situazioni difficili, alla lunga aiutano la crescita. Alla fine del primo tempo hi chiesto ai ragazzi di essere quello che dovremmo essere senza snaturarci e lo hanno fatto, fino alla fine non hanno mai cercato la confusione buttando il pallone. Sono molte le situazioni che, con un po' di fortuna in più, ci avrebbero aiutato. Parolo? E' bravo, ma non me lo ricordo tanto volentieri perché nell'ultima partita in cui ci siamo affrontati ha fatto gol (ride, ndr)".