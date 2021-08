Empoli-Lazio, Sarri e Hysaj ritrovano l'ex: esordio dalle forti emozioni al "Castellani"

L’attesa sta per finire, poche ore ancora e poi finalmente ripartirà la nuova stagione della Serie A. Emozioni contrastanti ma pur sempre positive, gli stadi che riaprono al pubblico e grandi ritorni in scena. In casa Lazio la sfida di stasera contro l’Empoli sarà vissuta da alcuni con emozioni doppie. È così per il mister Maurizio Sarri, inevitabile per lui tornare con la mente a nove anni fa quando scelse di allenare l’Empoli. Anni che hanno segnato la sua vita professionale e personale. C’è però qualcun altro che stasera rivivrà questa emozione, si tratta Elseid Hysaj. Il terzino albanese arrivò all’Empoli nel 2009. Da qui iniziò il suo percorso in Italia, una crescita professionale e personale. Partendo dall’Under 17 per poi arrivare in prima squadra che militava in Serie B. Qui conobbe Sarri e le loro strade proseguirono insieme anche al Napoli. I loro percorsi si sono divisi quando Sarri andò alla Juventus e poi in Premier League, adesso si sono rincontrati per non lasciarsi. Inizieranno insieme questa nuova avventura alla Lazio.

