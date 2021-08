Lazio, Sabatini su Sarri: “Si è costruito da sé, ho grande simpatia per lui”

RASSEGNA STAMPA - Mancano poche ore e finalmente ripartirà la Serie A. Alcuni club hanno cambiato radicalmente la loro rosa e non solo, molte sono le novità che incuriosiscono tutti gli appassionati di calcio. In casa Lazio la grande novità è Maurizio Sarri, tifosi e addetti ai lavori non vedono l’ora di vederlo in campo, stasera, a dirigere i suoi uomini. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, anche Walter Sabatini, coordinatore sportivo del Bologna e del Montreal Impact, ha espresso il suo parere sul tecnico: “Come me si è intossicato con le sigarette. Se avessimo lavorato assieme, una nube di fumo ci avrebbe avvolto. Si è spaccato la schiena nelle categorie inferiori, si è costruito da sé. Ho grande simpatia per lui e il suo gioco”. Poi, è tempo di parallelismo tra Charles Bukowsky, poeta maledetto statunitense, e Sarri, entrambi amanti del caos che però svanisce per lui quando si tratta di calcio: “Bukowsky dormiva in giacigli sporchi, beveva e fumava, poi scriveva racconti bellissimi. La creatività ha bisogno di confusione, la staticità mi uccide”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

La Lazio abbraccia Pedro: le 5 cose che non sapete sul pupillo di Sarri

Lazio, Felipe Anderson: "Mi sento più forte fisicamente e mentalmente"