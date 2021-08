Empoli - Lazio, Sarri a caccia di un record si affida a Immobile: è lui il bomber degli esordi

Ci siamo, la stagione della Lazio sta ufficialmente per cominciare. Questa sera i biancocelesti scenderanno in campo al Castellani dove affronteranno l'Empoli di Andreazzoli. Contro i toscani Sarri affronterà il suo passato e nei precedenti contro la sua ex squadra non è mai uscito sconfitto. Il tecnico insegue la terza vittoria consecutiva all'esordio stagionale in Serie A e si affiderà a Ciro Immobile, a caccia del sesto gol alla prima partita ufficiale dell'anno in sei stagioni con l'aquila sul petto. Di seguito tutte le statistiche del match.

- In Serie A sono in totale 11 gli incroci tra Empoli e Lazio con un bilancio in perfetta simmetria: 4 successi per parte, 3 segni X, 12 marcature da un lato e dall’altro.

- L'ultimo match disputato a Empoli risale alla stagione 2018/2019 quando alla 4ª giornata di campionato gli uomini di Inzaghi sconfissero per 1-0 i toscani grazie a un gol di Marco Parolo.

- Contro la sua ex squadra Maurizio Sarri si è scontrato 4 volte, tutte da allenatore del Napoli, vincendo in 3 occasioni e pareggiando in una. Un altro precedente finito in parità è datato 2010 quando il tecnico siedeva sulla panchina del Grosseto in Serie B.

- Sfida inedita tra i due tecnici alla guida delle due squadre: sarà infatti il primo scontro tra Maurizio Sarri e Aurelio Andreazzoli da allenatori.

- L’Empoli ha perso ciascuna delle ultime cinque sfide contro la Lazio in Serie A: solo contro Inter e Juventus la squadra toscana ha incassato almeno sei sconfitte di fila nella massima serie.

- A partire dagli anni 2000 nessuna squadra ha ottenuto più promozioni dell'Empoli in Serie A: cinque, alla pari del Lecce.

- L’Empoli non ha mai pareggiato nel match d’esordio stagionale in Serie A (4V, 9P), vincendo il più recente nel 2018: 2-0 contro il Cagliari con Aurelio Andreazzoli alla guida.

- La Lazio ha vinto senza subire gol la prima gara stagionale negli ultimi due campionati di Serie A: i biancocelesti non hanno mai vinto tre gare d’esordio consecutive del massimo campionato mantenendo la porta inviolata.

- La Lazio ha realizzato un solo gol nelle ultime cinque partite di campionato, rimanendo a secco di reti nelle tre più recenti. L’ultima volta che i biancocelesti non hanno segnato per quattro match di fila in Serie A risale al settembre 2001.

- L’Empoli ha perso solo una delle ultime otto gare casalinghe in Serie A (5V, 2N): sconfitta per 2-4 contro la SPAL nell’aprile 2019.

- Dopo aver raccolto un solo punto nelle prime tre gare all’esordio stagionale in Serie A, Maurizio Sarri ha vinto le ultime due. Stasera contro l'Empoli potrebbe concdersi il tris per la prima volta in carriera.

- Il neotecnico della Lazio ha perso le ultime due partite in campionato, solo una volta in Serie A ha registrato tre sconfitte di fila: alla guida dell’Empoli nel novembre 2014.

- Maurizio Sarri ha allenato l’Empoli in tre stagioni, conquistando nel 2013/14 la promozione nella massima serie - il campionato seguente (2014/15) sempre alla guida della formazione toscana ha debuttato da allenatore in Serie A.

- Nedim Bajrami dell’Empoli è stato il giocatore più giovane con almeno cinque gol e cinque assist nella Serie B 2020/21: cinque reti e otto passaggi vincenti per il classe ’99.

- Ciro Immobile ha segnato sette reti nelle ultime otto gare al debutto stagionale in Serie A, inclusi cinque gol nelle cinque di queste sfide con la maglia della Lazio.