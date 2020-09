Eoin Bradley, stop di sei giornate per l'irlandese: ecco il "curioso" motivo

Ha dell'incredibile quanto accaduto a Eoin Bradley, calciatore del Coleraine FC nella Premiership nordirlandese. Il calciatore è stato infatti fermato per ben sei giornate e il motivo è quasi assurdo. Il giocatore durante il match contro Ballymena United ha approfittato di un momento di stop durante un discorso del suo allenatore per urinare in campo. Bradley ha cercato di nascondersi il più possibile ma le telecamere non lo hanno risparmiato e così è stato severamente punito. A sua difesa l'irlandese si è giustificato dicendo che non poeva utilizzare i servizi igienici a causa delle restrizioni Covid. Ovviamente nulla è cambiato, la punizione è rimasta esattamente la stessa.

