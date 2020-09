Lazio, Pulcini: "Non sono d'accordo con lo stop del campionato"

Il caso positivi del Genoa sta tenendo banco da ieri e le ipotesi che si stanno formulando in queste ore sono molteplici fino ad arrivare a quella della sospensione temporanea del campionato. Sul tema è intervenuto anche il direttore sanitario della Lazio Ivo Pulcini. Queste le sue parole ai microfoni di TMW Radio: "Sosta di 14 giorni del campionato? Si deve rispettare la salute di tutti. Se si tratta di una nuova ondata, dobbiamo rispettare le regole. In passato tutte le epidemie sono state gestite da virologi e chimici, non da soli. Oggi facciamo tamponi e se uno è positivo, la persona è malata. Mi chiedo: il positivo asintomatico è malato? E' contagioso? Se sospendono la Serie A per 15 giorni non sono d'accordo. Cosa abbiamo fatto a fare migliaia di tamponi? Li rimettiamo in quarantena tutti? Serve definire con chiarezza le cose, rispondere a queste domande".

