Eredivisie, l'ex Lazio Morrison torna in campo con l'ADO Den Haag - VD

Dopo l'esperienza poco fortunata in Championship, Ravel Morrison riparte dall'Eredivisie con la maglia dell'ADO Den Haag. L'ex laziale ha esordito ieri in maglia gialloverde contro il Vitesse, entrando nel secondo tempo, ma non è riuscito a far vincere i suoi.

NUOVA CHANCE - Dopo l'esperienza non positiva con l'aquila sul petto, l'attaccante inglese ha avuto modo di risollevarsi sia in Inghilterra che in Messico, senza trovare però l'equilibrio giusto. Ora in Olanda si augura di trovare la sua dimensione.