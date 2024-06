Eriksson: "Beckham mi ha portato sei litri di vino!" C'entra anche la Lazio...

David Beckham ha fatto visita a Sven Goran Eriksson. Come rivelato dal tecnico stesso alla radio svedese P4 Varmland, durante il fine settimana l'ex centrocampista si è presentato a casa sua con ben sei litri di vino come regalo. Questo è ciò che ha detto l'ex allenatore della Lazio sull'incontro: "È venuto con sei litri di vino di date che per me sono molto importanti. Aveva per esempio uno vino del 1948, l'anno in cui sono nato, ed è stato molto carino da parte sua. Mi ha preparato anche alcuni piatti svedesi, tra cui le aringhe, patate e la carne di alce. Conferma, in un certo senso, quanto sia grande come uomo. Non era necessario che venisse qui, ma sono stato molto contento che sia venuto”. Le altre annate includono ovviamente anche il 2000, ovvero la stagione in cui Eriksson ha vinto lo Scudetto con la Lazio. È stato senza dubbio un gesto esemplare da parte di Beckham per lo svedese, che da tempo soffre di un tumore terribile.