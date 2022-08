Escalante passa alla Cremonese: sui social si presenta ai nuovi tifosi - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gonzalo Escalante, di proprietà della Lazio ma reduce da un'esperienza in prestito tra le fila dell'Alaves, è ora ufficialmente un nuovo giocatore della Cremonese. Dopo il comunicato relativo al prestito con diritto di riscatto da parte del club neo-promosso in Serie A, l'argentino si è presentato ai suoi nuovi tifosi via social. Condivisa su Instagram una foto con la maglia grigiorossa, ha aggiungo: "Sono molto felice di essere qui. Forza Cremo!". Di seguito, il post in questione:

