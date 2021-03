Esports, la eSerie A di FIFA 21 pronta a partire: il girone della Lazio e i prossimi step

La prima eSerieA di FIFA21 è pronta a partire. 17 team si sfideranno a partire da oggi, 9 marzo, in diretta su Twitch, YouTube e in differita su Sky Sport. Si partirà con quattro gironi di qualificazione. A seguire, le tre migliori squadre di ogni girone accederanno al Winner Bracket dei Playoff e potranno conquistarsi, in questo modo, il pass per le Final Eight. Il vincitore verrà decretato al termine delle finali di maggio 2021. Nel girone A sorteggiate Lazio, Atalanta, Inter e Fiorentina. Spezia, Cagliari, Sampdoria, Genoa e Benevento i club che compongono il girone B. Di seguito, le squadre del girone C: Crotone, Verona, Sassuolo e Udinese. Infine, Bologna, Parma, Torino e Milan sono le ultime cinque squadre, e quindi quelle sorteggiate nel girone D.

