Lazio, Veron spegne 46 candeline. Il suo ex club: "Auguri, Brujita" - VIDEO

Oggi si festeggia il compleanno di Juan Sebastian Veron, che spegne quarantasei candeline. La Brujita può vantare una lunga carriera tra le fila di Sampdoria, Parma, Lazio, Manchester United, Chelsea e Inter. I suoi ex club, oltre alla Uefa e alla Serie A, gli hanno dedicato un pensiero sui rispettivi social. E all'appuntamento non potevano mancare i biancocelesti. La società ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un video che raccoglie alcune prodezze di Veron, per poi aggiungere: "Auguri, Brujita".

