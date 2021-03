Lazio - Torino, si attende la decisione del Giudice Sportivo: ecco quando potrebbe arrivare

Mentre la Lazio si prepara ad affrontare il Crotone nel match valido per la ventisettesima giornata di Serie A, rimane da comprendere cosa ne sarà della sfida contro il Torino, in programma lo scorso 2 marzo e non disputata per l'assenza dei granata. Il Giudice Sportivo ha preso tempo, ponendo la gara "sub-iudice", ma a breve dovrebbe arrivare la sentenza. Secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei, venerdì, giorno della sfida contro i rossoblù, dovrebbe/potrebbe arrivare finalmente la decisione del giudice Mastrandrea. Solo allora si comprenderà se si opterà per la vittoria a tavolino o per il rinvio.

