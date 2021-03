Torna la Champions League, il programma del ritorno degli ottavi: in campo Juventus e Borussia Dortmund

Ritorna la Champions League. Questa sera riparte la competizione più importante d'Europa con il ritorno degli ottavi di finale. Nelle prossime due settimane si sapranno i nomi delle 8 squadre che accederanno ai quarti. Si parte oggi con la Juventus che deve riscattare la sconfitta in Portogallo contro il Porto. In campo anche Borussia Dortmund e Siviglia con i tedeschi forti della vittoria dell'andata in Spagna. Domani, invece, big match tra PSG e Barcellona e il Liverpool che ospita il Lipsia. Altri quattro match in programma la settimana prossima. Martedì 16 marzo Real Madrid-Atalanta e Manchester City-Borussia Monchengladbach mentre mercoledì 17 la Lazio fa visita al Bayern Monaco e l'Atletico Madrid cercherà di ribaltare il risultato dell'andata allo Stanford Bridge contro il Chelsea.