Lazio, rimpianto Pedro Neto: il portoghese inserito tra le migliori giovani promesse

Il CIES Football Observatory ha messo a punto una classifica dei giocatori più promettenti al mondo tra i nati dal 2000 al 2003 e oltre, per poi "dividerla" in base ai diversi anni di nascita. Sulla base di alcuni dati, tra cui i minuti giocatori nei rispettivi campionati nazionali e il livello di società in cui militano, Jadon Sancho è risultato essere il calciatore del 2000 più promettente. Secondo e terzo posto sono occupati da altri due calciatori di Bundesliga: Alphonso Davies ed Erling Braut Haaland. Nella top 10, che prende in considerazione 25 giocatori in totale, troviamo un solo calciatore di Serie A, lo juventino Kulusevski. E nella graduatoria trova posto anche una vecchia conoscenza della Lazio. Si tratta di Pedro Neto che, dopo aver collezionato qualche spezzone di gara in biancoceleste, ha trovato nel Wolverhampton la giusta dimensione per crescere e mostrare le proprie qualità. Per i capitolini rimane un rimpianto: il talento si intravedeva, bastava forse un pizzico di fiducia e di coraggio in più.

