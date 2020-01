Euro 2020, Biasin: "L'Italia ha Immobile che segna tutte le domeniche"

Su chi sia il favorito per la maglia da titolare da centravanti dell'Italia agli Europei si continua a parlare. In realtà i numeri stagionali non lasciano dubbi, è Immobile colui che merita più di ogni altro il posto. Di questo avviso è anche Fabrizio Biasin, che a Sky Sport si è espresso: "Curioso che si continui a ragionare sugli Europei dicendo che a centrocampo e in difesa siamo messi bene e che manca una punta. Invece abbiamo Immobile che segna tutte le domeniche e un altro, Belotti, pure. In questo momento sono in forma entrambi".

LAZIO, IL REPORT DA FORMELLO

LAZIO, PARLA ARTURO DIACONALE

TORNA ALLA HOME PAGE