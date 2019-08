Euro 2020, il programma per Roma: dal concerto alle fan zone

A meno di dieci mesi dalla partita inaugurale di Euro 2020 del 12 giugno all'Olimpico, il Campidoglio ha messo a punto il piano per la gestione delle aree destinate ai tifosi. Roma ospiterà altre tre partite oltre a quella inaugurale, due del primo turno (17 e 21 giugno) e un quarto di finale (4 luglio). La logistica e la sicurezza verranno affidate a un operatore che verrà scelto con un bando di gara, mentre il programma è praticamente già definito anche se mancano le date definitive.

CONCERTO INAUGURALE E FAN ZONE - La cerimonia inaugurale ci sarà ai Fori Imperiali, con il concerto di apertura al Colosseo per il quale Roma Capitale e la Uefa stanno contattando artisti di respiro internazionale. Il primo palco verrà installato a largo Corrado Ricci, il secondo all'interno del Colosseo dove potranno entrare i cittadini. La fan zone congiungerà il Colosseo con Piazza del Popolo e i 4 hot spot in piazza San Silvestro, piazza San Lorenzo in Lucina, largo dei Lombardi e piazza Mignanelli. Ogni area avrà maxischermo e palco per concerti ed esibizioni artistiche e musicali. A Piazza del Popolo ci sarà il football village e sulla terrazza del Pincio un'area media, un area in cui incontrare i protagonisti della competizione eun punto ristoro.

FORI IMPERIALI - Qui verrà installato il mega schermo a Led di 40 metri quadrati dove verranno proiettate le partite a cui potranno assistere fino a 20 mila spettatori. Durante tutta la durata della manifestazione (12 giugno - 12 luglio) Roma sarà vestita con i colori e il simbolo ufficiale di Euro 2020: tutti i ponti sul Tevere avranno gonfalone e bandiere. Un'atmosfera suggestiva, resa ancora più interessante dalla bellezza della città.

