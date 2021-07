Euro 2020, il valore di mercato di tutte le nazionali: la posizione dell’Italia

L'Europeo è giunto alla fase conclusiva. Sono rimaste solo quattro squadre pronte a giocarsi tutto nella Final Four a Londra. Due semifinali e poi la finalissima a Wembley in programma domenica 11 luglio ore 21. L'Italia di Mancini c'è ed è ancora viva. Dopo essersi sbarazzata di Austria e Belgio, la Nazionale se la vedrà in semifinale con la Spagna che, nonostante le numerose critiche ricevute, ha compiuto un ottimo percorso. Le Furie Rosse sono una di quelle squadre che hanno un valore di mercato più alto di quello degli Azzurri, ma in campo tutta questa differenza non si vede. Secondo Transfermarkt, infatti, la rosa azzurra 'costa' ben 751 milioni di euro, ma è addirittura al sesto posto tra le squadre di Euro 2020 Inghilterra, Francia, Spagna, Germania e Portogallo.