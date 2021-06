Euro 2020, monologo dell'Olanda contro l'Austria: il successo è firmato Depay - Dumfries

Vince ancora l'Olanda nella seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020. Dopo il successo contro l'Ucraina, arriva il bis con l'Austria. La partita si sblocca dopo otto minuti dal fischio d'inizio: l'arbitro concede il calcio rigore in favore della squadra di de Boer dopo il fallo di Alaba su Dumfries. La decisione non arriva immediatamente ma al termine del check del Var: ammonito anche il calciatore del Bayern Monaco. Il penalty è trasformato in rete da Depay. Il vantaggio degli Oranje a fine primo tempo è legittimato da un'ottima prestazione dell'Olanda che, in più di un'occasione, sfiora il gol del raddoppio.

L'ALTRO GOL - Il 2 a 0 arriva solamente al 66' e porta la firma di Dumfries. Il tap-in è semplice, l'azione era stata orchestrata magistralmente da Malen che, al momento del tiro, aveva chiamato in causa il compagno di squadra. Cinque minuti prima, de Vrij e poi de Ligt erano andati a un passo dal gol. Nel finale l'Austria ci prova prima con Dragovic e poi con lo stesso Alaba, ma al 94' il risultato dice sempre 2-0 per l'Olanda. La compagine di de Boer si qualifica matematicamente agli ottavi di finale ed è a un passo dal farlo come prima del girone.

Lazio, Radu vuole restare ma per il rinnovo c'è ancora distanza: la situazione

Luiz Felipe, che intesa con Correa. Il brasiliano sui social: "Mi manchi, fratello" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE