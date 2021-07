Euro 2020, Roma si prepara per Italia-Inghilterra: maxi schermi, norme e restrizioni

L'attesa sale, c'è grande voglia di calcio, specialmente di finale di Euro 2020. Manca pochissimo alla partita che, domenica sera, metterà di fronte Italia e Inghilterra nell'ultimo atto dell'Europeo. I tifosi sono pronti a riempire le piazze pronti a supportare gli Azzurri che lotteranno su ogni pallone a Wembley. Con loro ci saranno 60 milioni di italiani che spingeranno la squadra a distanza. A Roma è stata confermata la 'fan zone' in Piazza del Popolo con il maxi schermo al quale potrà accedere un massimo di 2.500 persone. Per essere presenti bisogna effettuare la prenotazione sul sito euro2020roma.com. Non sono previste restrizioni sanitarie per il Covid, ossia non ci sarà la necessità di presentare il greenpass o l'esito negativo di un eventuale tampone per entrare. Il big match verrà seguito anche sul maxi schermo sito in Via dei Fori Imperiali. Il Media Center sarà sempre sulla terrazza del Pincio. È stato disposto inoltre il divieto di somministrazione e asporto di bevande alcoliche dalle 7 di domenica alle 12 di lunedì per gli esercizi commerciali adiacenti alle 'fan zone'. Dalle 22.30 di domenica alle 3 di lunedì, sospeso anche il trasporto pubblico: non ci saranno né autobus né tram in attività. Previsto anche il blocco del traffico in zona Circo Massimo per non disturbare le attività in programma al Teatro dell'Opera.