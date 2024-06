Euro 2024, avvio col brivido. Sgomberata una parte della fan-zone: il motivo

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Germania esordirà stasera a Euro 2024, all'Allianz Arena di Monaco, contro la Scozia, ma tanti tifosi si sono recati a Berlino, dov'è stata imbastita una fan-zone in un impianto che somiglia all'Olympiastadion, chiaramente in miniatura, nella zona vicino al Palazzo del Reichstag. Tuttavia negli ultimi minuti la zona è stata sgomberata.

Il motivo? Uno zaino sospetto ritrovato dalle forze dell'ordine. Un uomo è stato già fermato per accertamenti. "Per precauzione è stata allestita un'area riservata. La borsa viene ora esaminata. Potrebbe anche essere che qualcuno non l'abbia portata nella zona dei tifosi perché lo zaino è più grande del formato A4 consentito", ha dichiarato il portavoce della polizia di Berlino.

"Se alla fine non ci sarà nulla, sarà stato meglio aver sgomberato troppo che troppo poco", ha detto invece la ministra dell'Interno tedesca Nancy Faeser, a Monaco di Baviera per la gara d'esordio della Germania. La fan-zone non è stata sgomberata per intero, ma sono stati chiusi tre accessi su quattro e l'intera area è stata transennata.