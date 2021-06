Euro2020, variante Delta in Danimarca: positivi due tifosi presenti allo stadio

Preoccupazione in Danimarca per la positività al Covid-19, variante Delta, di tre tifosi che hanno seguito dallo stadio la sfida contro il Belgio. Le autorità sanitarie sono immediatamente intervenute esortando gli altri spettatori presenti nell'impianto sportivo lo scorso 17 giugno a sottoporsi a un test per il Coronavirus.

CLICCA QUI PER L'ARTICOLO INTEGRALE

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta