Europa League 2024/25, non solo la Lazio: tutte le squadre qualificate

Si delinea la nuova Europa League 2024/25. Il format che avrà inizio dalla prossima stagione prevede 36 squadre alla prima fase, che al sorteggio saranno suddivise in 4 fasce: ciascuna formazione sfiderà 8 avversarie diverse, due per fascia. Al termine di tutte le partite, le prime 8 in classifica passeranno agli ottavi di finale. Le altre 16 (dal nono al ventiquattresimo posto), invece, si affronteranno in un playoff intermedio. Le ultime 12 saranno eliminate. Dei 36 posti disponibili ne sono rimasti solo 16 che verranno decisi tramite le gare di qualificazione. Ecco le 20 squadre già certe della loro partecipazione al torneo: Manchester United, Tottenham, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Eintracht Francoforte, Hoffeneim, Roma, LAZIO, Nizza, Lione, AZ Alkmaar, Porto, Olympiacos, Rangers, Twente, Union Saint-Gilloise, Fenerbahce, Galatasaray, Dinamo Kyev, Malmo.