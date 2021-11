Europa League, il Galatasaray in cerca di riscatto: nel mirino il Marsiglia

Contemporaneamente al match tra Lokomotiv Mosca e Lazio andrà in scena quello tra Galatasaray e Marsiglia. I turchi hanno subito la disfatta nel derby contro il Fenerbahçe perdendo 2 a 1, sconfitta difficile da mandar giù per la squadra di Terim che vuole vedere una reazione dei suoi. La gara di Europa League contro il Marsiglia è il banco di prova, lo ha dichiarato anche Fernando Muslera in un’intervista nel post-partita riportata dai canali ufficiali: “Giocheremo una partita europea molto importante. Per noi è un must per non uscire dal gruppo. Ecco perché dobbiamo portare i lati positivi di questa partita in quella partita, capire gli errori che abbiamo fatto in questa partita e non ripeterli”. Sarà una gara incandescente al Nef Stadyumu in Turchia. Il Galatasaray è attualmente primo nel girone con 8 punti, solo tre in più sulla Lazio che a sua volta ne ha 1 in più rispetto al Marsiglia. I biancocelesti domani dovranno cercare di vincere a tutti i costi per potersi giocare l’accesso alle qualificazioni nello scontro diretto del 9 dicembre all’Olimpico, contro i turchi.

