Champions League, il programma del mercoledì: Milan all’ultima spiaggia, Inzaghi ospita De Zerbi

È quasi tutto pronto per le ultime sfide valide per la quinta nonché penultima giornata della fase a gironi di Champions League. Tutto si decide in questi ultimi 180 minuti sul rettangolo verde. Due per ogni raggruppamento voleranno agli ottavi, una scenderà in Europa League e la quarta dirà addio alle competizioni europee per questa stagione. Sono ben otto i match in programma oggi con due italiane in campo. L'Inter, nell'anticipo delle 18:45, è chiamato a battere lo Shakhtar in casa per rimanere ancorato o addirittura scavalcare la capolista Real Madrid. In serata è il turno del Milan che ha solo un risultato: la vittoria. I rossoneri devono vincere in trasferta contro l'Atletico Madrid di Simeone e sperare in buone notizie dagli altri campi per rimanere aggrappati al sogno ottavi di finale. Da segnalare anche un grande big match alle 21 tra Manchester City e Psg. Di seguito tutte le gare di oggi.

IL PROGRAMMA DEL MERCOLEDÌ

Ore 18:45

Inter - Shakhtar

Besiktas - Ajax

Ore 21

Atletico Madrid - Milan

Club Brugge - Lipsia

Liverpool - Porto

Manchester City - Psg

Sheriff Tiraspol - Real Madrid

Sporting Lisbona - Borussia Dortmund