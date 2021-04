Europa League, il ritorno dei quarti: l’Ajax cerca la rimonta, Manchester favorito

Torna in campo l'Europa League con il ritorno dei quarti di finale. Tutte e quattro le partite in programma questa sera alle 21. Dopo la sfortunata sconfitta dell'andata, l'Ajax arriva all'Olimpico per provare la rimonta contro la Roma. Partite abbastanza agevoli, entrambe in casa, per Manchester United e Villarreal che hanno vinto la gara di andata senza subire reti. Missione più complicata per l'Arsenal che, dopo l'1-1 del Fly Emirates Stadium, sarà impegnato sul campo ostico dello Slavia Praga.

Le partite in programma:

21:00 Manchester Utd-Granada (and. 2-0)

21:00 Roma-Ajax (and. 2-1)

21:00 Slavia Praga-Arsenal (and. 1-1)

21:00 Villarreal-Din. Zagabria (and 1-0)