Europa League, l'altra del girone della Lazio: ultima spiaggia per il Rennes

La Lazio ospita il Celtic Glasgow all'Olimpico, mentre in Romania il Rennes si gioca le ultime carte in casa del Cluj. I francesi hanno soltanto un punto e sono obbligati alla vittoria, non hanno altri risultati. La Lazio sarà spettatore interessato, visto che la squadra di Petrescu ha 3 punti di vantaggio. In campionato i romeni guidano la classifica con 2 punti sul Vitorul, mentre i transalpini hanno ritrovato contro il Tolosa hanno ritrovato la vittoria dopo un'astinenza di 10 partite. Al momento sono a +3 dalla zona retrocessione della Ligue 1.

LAZIO - CELTIC, LE SCELTE DI INZAGHI PER L'EUROPA LEAGUE

