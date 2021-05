Europa League, la finale di Danzica sarà aperta al pubblico

La finale di Europa League di Danzica si giocherà davanti al pubblico. L'annuncio è arrivato in giornata dalla Uefa, che ha dato il via libera alla vendita dei biglietti in vista del match del 26 maggio. Saranno 9.500 gli spettatori, pari al 25% della capienza dell'impianto, secondo quanto permesso dalle autorità sanitarie polacche. Per la Uefa la partita rappresenta un primo passo verso la disputa degli Europei integralmente davanti ai tifosi.

