Europa League, la Lazio ringrazia i tifosi: "Ci vediamo agli ottavi" - VIDEO

Si è conclusa la "fase campionato" dell'Europa League, molto soddisfacente per la Lazio che è riuscita a terminare questa prima parte di percorso al comando della classifica staccando così il pass per gli ottavi di finale. Bisognerà aspettare i verdetti dei playoff per conoscere l'avversaria che biancocelesti incontreranno al prossimo turno e intanto, la squadra di Baroni si gode il momento. Via social il club, anche a nome di Zaccagni e compagni, ha voluto ringraziare i tifosi che sono sempre stati una certezza su cui contare tanto in casa quanto in trasferta. "Grazie per il vostro brillante supporto a casa e trasferta durante la fase di lega. Ci vediamo agli ottavi" è il messaggio che si legge sotto l'ultimo post pubblicato tramite il profilo Instagram ufficiale e che accompagna il video della squadra sotto il settore ospiti ieri a Braga.

