Europa League, la Roma cade nel finale al Borussia-Park. Tutti i risultati

Termina questa giornata di Europa League, come sempre serata ricchissima di partite e di gol. Dopo gli anticipi delle 18:55, scendono in campo tutte le altre squadre alle ore 21:00. La Roma, ironia della sorte, viene colpita all’ultimo respiro dal Borussia Monchengladbach. Fazio fa autogol e poi segna la rete del pareggio, ma nei minuti di recupero Thuram insacca il pallone di testa e porta di nuovo in vantaggio i padroni di casa. Pareggia il Feyenord con lo Young Boys con lo stesso risultato. Vincono i Rangers con il Porto, per 2 a 0. L’Espanyol travolge il Ludogorets per 6 a 0. Pareggio a reti inviolate tra Ferencvaros e CSKA Mosca, l’Oleksandria pareggia con il Sant Etienne per 2 a 2. Trionfa fuori casa il Gent, che abbatte per 3 a 1 il Wolfsburg. Vincente il Basaksehir con il Wolfsberger, così come il Braga che si impone per 3 a 1 sul Besiktas. Prendi i tre punti il Wolverhampton con lo Slovan Bratislava. Vince e convince il Manchester United che schiaccia 3 a 0 il Partizan Belgrado. Ecco tutti i risultati.

GRUPPO G:

Feyenoord - Young Boys 1-1

Rangers - Porto 2-0

GRUPPO H:

Espanyol - Ludogorets 6-0

Ferencvaros - CSKA Mosca 0-0

GRUPPO I:

Oleksandria - Saint Etienne 2-2

Wolfsburg - Gent 1-3

GRUPPO J:

Borussia Monchengladbach - Roma 2-1

Wolfsberger - Basaksehir 0-3

GRUPPO K:

Braga - Besiktas 3-1

Wolverhampton - Slovan Bratislava 1-0

GRUPPO L:

Astana - AZ Alkmaar 0-5

Manchester United - Partizan Belgrado 3-0