Europa League, Lazio - Nizza: dove vedere il match in tv e streaming

© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviata la vittoria contro il Torino la Lazio di mister Baroni tornerà in campo in vista della seconda giornata di Europa League. I biancocelesti, dopo aver conquistato i primi tre punti contro la Dinamo Kiev, ospiteranno il Nizza allo stadio Olimpico nel match in programma giovedì 3 ottobre alle 18.45.

Lazio-Nizza, dove vedere il match in tv e streaming

La sfida dell'Olimpico sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K), e sarà visibile anche in streaming tramite l'app di NOW e SkyGo.