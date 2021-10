Europa League, le parate più belle della settimana: c’è Strakosha

Dopo l'errore il riscatto. A qualche settimana di distanza dalla clamorosa papera che è costata la partita alla Lazio sul campo del Galatasaray, Thomas Strakosha ha risposto sul campo. L'albanese, scelto da Sarri come portiere titolare in Europa League, è stato uno dei protagonisti assoluti nella terza giornata della competizione nel match pareggiato 0-0 con il Marsiglia. L'estremo difensore cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, oltre a tenere la porta inviolata, ha messo in mostra ottimi interventi come quello nel primo tempo su Under. Il numero 1 di Sarri è stato premiato per l'ottima prova è inserito nella classifica delle migliori parate della settimana in Europa League. Con lui anche Miszta, portiere del Legia Varsavia, protagonista di una grande parata su Dries Mertens.