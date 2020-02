Europa League, passano Inter e Roma: tutti i risultati

Fitto il programma dell'Europa League, oggi dalle 18:00 sono andate in scena le gare di ritorno di questa fase del torneo. Nella prima batteria di compagini impegnate tanti gol e risultati sorprendenti. Passa il Basilea, che vince 1 a 0 con l'Apoel Nicosia. Niente da fare per l'Espanyol, che nonostante la vittoria per 3 a 2 viene elminato dal Wolverhampton. Approda al turno successivo il Bayern Leverkusen, che affonda 3 a 1 il Porto. Riesce a strappare il pass anche la Roma, grazie al pareggio maturato in casa del Gent. Partita al cardiopalma del Basaksehir, che elimina lo Sporting Lisbona ribaltando il risultato dell'andata e segnando la rete decisiva del 4 a 1 nei tempi supplementari. Trionfo e passaggio del turno anche per il Lask, ai danni dell'AZ Alkmaar. Fuori il Malmo, sgominato per 3 a 0 dal Wolfsburg.

21:00 - Esce dalla competizione l'Ajax: la vittoria per 2 a 1 sul Getafe non ribalta il risultato dell'andata. Cade il Celtic con il Copenaghen per 3 a 1, passano i danesi al turno successivo. Il pareggio senza reti tra Siviglia e Cluj permette agli spagnoli di passare. Fuori dai giochi a sorpresa l'Arsenal, che perde in casa per 2 a 1 con l'Olympiakos: ai supplementari sono stati i greci a spuntarla. Reboante Manchester United, che stende 5 a 0 senza difficoltà il Brugge. L'Inter di Conte accede al turno successivo: Biraghi e Lukaku colpiscono il Ludogorets, che cade 2 a 1 in casa nerazzurra. Pirotecnica partita tra Benfica e Shakhtar Donetsk, che si fanno 3 gol a testa: in virtù del risultato dell'andata, sono gli ucraini a passare. Domani, alle ore 18:00, andrà in scena Salisburgo - Eintracht, ultima gara in programma.

Andata: Apoel Nicosia - Basilea 0-3; Ritorno: Basilea - Apoel Nicosia 1-0

Andata: Wolverhampton - Espanyol 4-0; Ritorno: Espanyol - Wolverhampton 3-2

Andata: Bayern Leverkusen - Porto 2-1; Ritorno: Porto - Bayern Leverkusen 1-3

Andata: Roma - Gent 1-0; Ritorno: Gent - Roma 1-1

Andata: Sporting CP - Basaksehir 3-1; Ritorno: Basaksehir - Sporting CP 4-1

Andata: AZ Alkmaar - Lask 1-1; Ritorno: Lask - AZ Alkmaar 2-0

Andata: Wolfsburg - Malmo 2-1; Ritorno: Malmo - Wolfsburg 0-3

Andata: Getafe - Ajax 2-0 ; Ritorno: Ajax - Getafe 2-1

Andata: Copenaghen - Celtic 1-1; Ritorno: Celtic - Copenaghen 1-3

Andata: Cluj - Siviglia 1-1; Ritorno: Siviglia - Cluj 0-0

Andata: Olympiakos - Arsenal 0-1; Ritorno: Arsenal - Olympiakos 1-2

Andata: Brugge - Manchester United 1-1; Ritorno: Manchester United - Brugge 5-0

Andata: Ludogorets - Inter 0-2; Ritorno: Inter - Ludogorets 2-1

Andata: Shakhtar Donetsk - Benfica 2-1; Ritorno: Benfica - Shakhtar Donetsk 3-3