Europa League, Pedro Neto salva i Wolves: 1-1 contro l'Olympiacos

Quarto gol stagionale per Pedro Neto. Il talento portoghese è andato a segno nella gara degli ottavi d'andata di Europa League fra Olympiacos e Wolverhampton. Entrato nella seconda frazione di gioco, dopo il vantaggio dei padroni di casa, è arrivato il pareggio siglato proprio dall'ex Lazio, con un tiro dalla trequarti deviato dalla difesa greca. Un risultato positivo per i Wolves, che tornano in Inghilterra con i favori del caso per la gara di ritorno. Ecco i risultati delle gare disputate questa sera.

Basaksehir 1 - 0 FC Copenhagen

Francoforte 0 - 3 Basilea

LASK 0 - 5 Manchester Utd

Siviglia - Roma (rinviata)

Inter - Getafe (rinviata)

Olympiakos 1 - 1 Wolves

Rangers 1 - 3 Leverkusen

Wolfsburg 1 - 2 Shakhtar

